У п'ятницю ввечері, 11 червня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов розповів, чи до багатьох країн міжнародні фінансові організації висувають політичні умови для співпраці.

Наші міжнародні партнери сказали, що за президентства Порошенко було зроблено більше корисних для народу і країни реформи, ніж за всі попередні роки незалежності. За Порошенка, всі транші надходили і ми виконували всі програми.

Також він розповів, чому зараз не отримують грошей?

Питання не в тому, скільки грошей ми отримаємо від міжнародних фінансових організацій. Питання в факті співпраці. Коли інвестори заходять в ту чи іншу країну, одне з ключових питань - чи співпрацюють з цією країною міжнародні фінансові організації. Так - легше заходити, ні - набагато складніше.

"Я поясню. Судова реформа повністю зупинена командою Зеленського. Через плівки Труби, Єрмака та інші. Реформа корпоративного управління повністю зупинена. Чого варте лише звільнення Коболєва з "Нафтогазу"? Боротьба з корупцією. Про що говорити, коли гроші виділені на боротьбу з коронавірусом, "слуги" вкрали. Повна відсутність боротьбі з корупцією", - додав він.

Це причини, через що міжнародні фінансові організації не співпрацюють.

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