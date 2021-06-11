"Для чого Україні потрібна програма з МВФ": Гетманцев назвав основну мету [ Редактировать ]
У п'ятницю ввечері, 11 червня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від партії "Слуга народу" Данило Гетманцев розповів, для чого Україні потрібна програма з МВФ.
Для чого власне нам потрібна програма з МВФ? Нам потрібна програма з МВФ, аби інвестори в цінні папери, ті люди, організації отримали сигнал про те, що ми є надійним позичальником. І наші цінні папери, тобто відсоток для нас коштував би дешевше. Тобто, ми б платили менше відсоток за обслуговування цих цінних паперів. Це основна мета Міжнародного валютного фонду.
"А так, дійсно, як правило, кошти МВФ зараховуються до золото-валютного резерву, це стабіляційний кредит. Але, як виключення, в ковідний вік програма МВФ передбачала те, що ми отримували ці гроші до державного бюджету на поповнення частини загального бюджету, і на ті цілі, які передбачені держбюджетом", - додав він.
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