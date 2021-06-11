У п'ятницю ввечері, 11 червня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" радник міністра енергетики України Павло Кухта розповів про грошову підтримку МВФ, яку Україна отримає вже наприкінці 2021 року.

"Якщо забрати зараз в України взагалі всі гроші МВФ, насправді у нас будуть проблеми уже восени із бюджетом. На щастя, цього року МВФ дає всім країнам-членам загалом 600 мільярдів доларів фактично без умов. Не під реформи, а просто безкоштовні гроші всім. Це пов'язано із тим, що найбідніші країни світу дуже проблемно проходять ковід. В Судані, Сомалі великі проблеми, а МВФ не може надати гроші тільки їм. Дають всім", - зазначив він.

Він заяив, що ці кошти підуть на підтримку бюджету без усіх вимог та зобов'язань перед МВФ. Україна отримає їх вже наприкінці року.

Також радник міністра енергетики додав: "Нам перепаде 2,7 мільярдів доларів. Цього достатньо, аби закрити всі наші бюджетні проблеми. Але якщо ми ці гроші не використаємо розумно і в цей час не будемо продовжувати співпрацю, в нас наступить 2022 ріік, коли нам вже МВФ імовірно буде конче потрібний".