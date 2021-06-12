Гвен Стефани выходит замуж во второй раз (фото) [ Редактировать ]
Источник: Instagram
51-летняя американская певица Гвен Стефани собралась замуж во второй раз. Радостной новостью звезда поделилась с поклонниками в Instagram.
Вокалистка группы No Doubt опубликовала снимок с девичника, который подписала: "Она выходит замуж".
Певица готовится связать себя узами брака с кантри-певцом Блейком Шелтоном. Пара встречается больше пяти лет, а в прошлом году, Шелтон сделал Гвен предложение и подарил кольцо за $500 тыс. Свадьба состоится этим летом.
Гвен Стефани и Блейк Шелтон
Напомним, что Гвен Стефани состояла в браке с британским музыкантом Гэвином Россдэйлом. Пара поженилась в 2002 году и рассталась в 2015-м.
От него Гвен воспитывает трех сыновей - Кингстона, Зума и Аполло.
Гвен Стефани и Гэвин Россдэйл
Ранее сообщалось, что разведенная Гвен Стефани поймала на свадьбе букет невесты.
по теме
Автор хита "Розовое вино" женился на дочери московского ресторатора Аркадия Новикова. До свадьбы пара встречалась несколько лет
У 20-летнего сына артиста, Кирилла Андреева-младшего родилась дочь. Девочка появилась на свет 4 июня, как и дочь Меган Маркл и принца Гарри. Имя малышки семья музыканта пока не сообщает
Новонароджену Лілібет Діану досі не показали світові. Герцоги Сассекські втекли в США саме для того, щоб мати більш приватне життя. Тож можуть ігнорувати всі традиції королівського протоколу
71-летний Михаил Поплавский недавно отпраздновал 28-летие на посту ректора Киевского университета культуры и искусств
Видео снимали в России, его режиссер - Сергей Грей. Декорации и антураж воссоздают эпоху СССР, а в титрах указано, что зрители переносятся в Москву 1989 года