51-летняя американская певица Гвен Стефани собралась замуж во второй раз. Радостной новостью звезда поделилась с поклонниками в Instagram.

Вокалистка группы No Doubt опубликовала снимок с девичника, который подписала: "Она выходит замуж".

Певица готовится связать себя узами брака с кантри-певцом Блейком Шелтоном. Пара встречается больше пяти лет, а в прошлом году, Шелтон сделал Гвен предложение и подарил кольцо за $500 тыс. Свадьба состоится этим летом.

Гвен Стефани и Блейк Шелтон

Напомним, что Гвен Стефани состояла в браке с британским музыкантом Гэвином Россдэйлом. Пара поженилась в 2002 году и рассталась в 2015-м.

От него Гвен воспитывает трех сыновей - Кингстона, Зума и Аполло.

Гвен Стефани и Гэвин Россдэйл

Ранее сообщалось, что разведенная Гвен Стефани поймала на свадьбе букет невесты.