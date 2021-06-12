Полиция Парижа в ночь на субботу, 12 июня, разогнала в центре французской столицы нелегальную вечеринку, в которой принимали участие несколько сотен молодых людей. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.

Молодежь решила повеселиться на эспланаде Инвалидов в центральной части города. Ее обширные газоны - одно из любимых мест отдыха парижан. По словам одного из участников вечеринки на эспланаде "находились около 1-1,5 тыс. человек".

Большинство из собравшихся не носили маски, не соблюдали дистанцию, распивали спиртное и танцевали.

PARIS - Des milliers de jeunes font la fête aux #Invalides : un appel à une soirée #ProjetX avait été lancé sur les réseaux sociaux. pic.twitter.com/tMRieo4HpJ — Clément Lanot (@ClementLanot) June 11, 2021

Как сообщила парижская префектура полиции в Twitter, вечеринка проводилась "в нарушение установленных санитарных норм", в том числе комендантского часа, который действует в стране с 23:00.

Полиция разогнала толпу слезоточивым газом. Произошли несколько мелких стычек, некоторые молодые люди бросали в правоохранителей бутылки.

На эспланаде Инвалидов это уже второе такое массовое нелегальное мероприятие за эту неделю.

Вирусолог Филипп Фрогель заявил в интервью телеканалу BFM, что "такие массовые сборища представляют значительную опасность с точки зрения распространения коронавируса, так как большинство молодых людей не вакцинированы от COVID-19".

Напомним, что Франция открыла границы для вакцинированных украинских туристов.