В Париже полиция разогнала массовую молодежную вечеринку (видео) [ Редактировать ]
Источник: Twitter
Полиция Парижа в ночь на субботу, 12 июня, разогнала в центре французской столицы нелегальную вечеринку, в которой принимали участие несколько сотен молодых людей. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.
Молодежь решила повеселиться на эспланаде Инвалидов в центральной части города. Ее обширные газоны - одно из любимых мест отдыха парижан. По словам одного из участников вечеринки на эспланаде "находились около 1-1,5 тыс. человек".
Большинство из собравшихся не носили маски, не соблюдали дистанцию, распивали спиртное и танцевали.
PARIS - Des milliers de jeunes font la fête aux #Invalides : un appel à une soirée #ProjetX avait été lancé sur les réseaux sociaux. pic.twitter.com/tMRieo4HpJ— Clément Lanot (@ClementLanot) June 11, 2021
Как сообщила парижская префектура полиции в Twitter, вечеринка проводилась "в нарушение установленных санитарных норм", в том числе комендантского часа, который действует в стране с 23:00.
Полиция разогнала толпу слезоточивым газом. Произошли несколько мелких стычек, некоторые молодые люди бросали в правоохранителей бутылки.
На эспланаде Инвалидов это уже второе такое массовое нелегальное мероприятие за эту неделю.
Вирусолог Филипп Фрогель заявил в интервью телеканалу BFM, что "такие массовые сборища представляют значительную опасность с точки зрения распространения коронавируса, так как большинство молодых людей не вакцинированы от COVID-19".
Напомним, что Франция открыла границы для вакцинированных украинских туристов.
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