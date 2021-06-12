Піднятись у небо й перемогти. Під Запоріжжям триває Чемпіонат України з вертолітного спорту. Пілотів випробовують на точність польотів, уміння розвезти вантажі та впоратись із повітряним слаломом. Про зачарованих небом - розкаже Сергій Бордюжа.

Такі змагання для Запоріжжя не дивина! Вертолітний спорт тут культивують багато років. Та останнім часом він - на паузі. Тож узяти участь у змаганнях змогли лише чотири команди з України.

Володимир Єна, член оргкомітету Чемпіонату України з вертольотного спорту:

Пандемия, в сложившейся вообще международной обстановке, к сожалению мы обеспечиваем только нашими экипажами, экипажами Украины.

Перше випробування для екіпажів - політ на точність. Це переміщення вантажу умовним коридором на висоті до двох метрів.

- Вертолет остановился в определенном месте. Сейчас задача вертолета выполнить разворот на 360 градусов право. Так, чтобы короткий груз строго висел над площадкой метр на метр.

Перемогти на таких змаганнях можна завдяки командній роботі - кажуть учасники чемпіонату.

Олександр Чесак, пілот, учасник Чемпіонату України з вертольотного спорту:

Это работа экипажа. Пилотирует пилот, оператор дает подсказки. Потому что распределение внимания может на все не хватать. Точнее его хватает на безопасный полет, но его может не хватать для выдерживания какой-то точности там 10-15 сантиметров. Особенно важно это на посадке. Потому что каждый сантиметр он считается.

Усі екіпажі по черзі виступають на модернізованому гвинтокрилі Мі-2. Техніка невибаглива і надійна. А головне - слухняна - жартують пілоти.

- Сейчас вертолет вышел на финишную прямую. Задача выполнить посадку в установленном месте с точностью до миллиметра.

Усі завдання чемпіонату це елементи пошуково-рятувальних операцій - пояснюють організатори.

Володимир Єна, член оргкомітету Чемпіонату України з вертольотного спорту:

Это тушение пожаров. Это приходится им высаживать пассажиров на ограниченные площадки. И все это мы видим на площадке здесь у нас. Тушение пожаров это надо точно взять воду, опустить груз. Опустить этот бэндык, который набирает воду. Поднять его. Сбросить эту воду где-то точно на очаг пожара.

Тож кожне таке змагання пілоти сприймають як додаткову можливість відточити свою майстерність. Ну і, звичайно, поборотися за титули й нагороди.