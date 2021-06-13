Їм довіряє лише трохи більше одного відсотка українців. А кожен третій вважає, що без хабаря до них навіть іти не варто.

Це рівень довіри до українських судів. За останніми соцопитуваннями, українці назвали слуг Феміди - найкорумпованішими в Україні. Про те, що судам потрібні реформи - говорять усі: і в Раді, і на Банковій, і в уряді, і навіть у Брюсселі та Вашингтоні.

І це, до речі, одна з основних причин, чому нам уже рік МВФ не дає кредиту. Дійшло до того, що обговорювати реформу в Україну цього тижня прилітав голова Венеційської комісії.

Чому за чесні українські суди борються за кордоном, а в самій Україні це нагадує гру в імітацію? Про судові реформаторські судоми - Інна Томіна.

Вони реформуються! Перманентно та непомітно. Українські суди.

Їм постійно закидають - неефективність, корупцію та замовні рішення. І як наслідок їм ніхто не довіряє.

Володимир Зеленський, Президент України:

Це глобальні, хронічні недуги, що існують роками, судову реформу, якщо чесно, обіцяла кожна влада в Україні. Кожна починала гучно та амбітно, а закінчувала тихо й непомітно..

Суть усіх реформ зводилася до одного - очищення. Треба перевірити суддів, виявити недоброчесних чи некомпетентних і звільнити. Начебто просто й зрозуміло.

Роман Маселко, адвокат:

Чому не вийшло? тому що ВРП повинна була звільняти собі подібних. Ну не можуть недоброчесні звільнити недоброчесних. Тому попередня реформа провалилась

Провалилася - два роки томУ, у 19-му.Тоді нова влада розігнала Вищу кваліфікаційну комісію, яка займалася суддівськими кадрами.

Денис Маслов, колишній суддя, народний депутат, "Слуга народу":

Чи було це болісним рішенням? Так було. Тому що ми зупинили на довгий час роботу цієї ВККС і зупинили фактично добір суддів нових.

Андрій Овсієнко, голова Вищої ради правосуддя:

Судову систему можна порівняти, мабуть із доменною піччю, яку можна дуже швидко зупинити, але щоб відновити її роботу, для цього треба значний час і значні ресурси.

Тоді планували все виправити - швидко. Але на дворі вже літо 21-го, а реформа досі на якорі.

Андрій Вігірінський, юрист:

Дві тисячі суддів в країні не призначені і як пише дзеркало тижня, цих суддів на кінець року стане ще плюс 1700. Разом це 3700, а в сукупності це половина суддів України. Про який доступ до справедливості і до суду можна говорити.

Щоб змінити ситуацію, парламент пропонує свій рецепт - суддівська комісія має почати роботу з нуля. Але перед стартом саму комісію теж слід перевірити. Нардепи кажуть: це повинні зробити українські судді з ВРП та міжнародні експерти. Однак головне питання - хто з них матиме вирішальний голос? Прихильники реформи та іноземні дипломати всі як один за міжнародників.

Чому? Тому що такі експерти не мають конфлікту інтересів, упереджень чи якихось завдань, відмінних від захисту громадського блага.

Роман Маселко, адвокат:

Проти цього категорично проти і значна частина в парламенті, і противники судової реформи. Чому? Бо вони кажуть, що це начебто порушення суверенітету. Насмерть стоять, щоб не дати можливість міжнародникам пріоритету.

На тлі запеклих суперечок законопроєкт надіслали у Венеційську комісію. Там відповіли коротко: аби реформа не провалилася, потрібно одноразово довіритись міжнародним експертам. Інакше - розірвати замкнене коло не вийде. Тому в нинішньому варанті проєкт закону різко розкритикували.

Джанні Букіккіо, голова Венеційської комісії:

На жаль, закон 3711, що був ухвалений у другому читанні 28 квітня, не відповідає рекомендаціям Венеційської комісії, і ми його не підтримуємо. Вища рада правосуддя має пройти погодження перед тим, як їй довірять завдання проведення кваліфікаційного відбору суддів. Це принципово важливо.

До слова, українське правосуддя певною мірою вже проходило фільтр міжнародних експертів. Під їхнім наглядом обирали склад Антикорупційного суду.

Лариса Гольник суддя-викривачка корупції, суддя Октябрського райсуду Полтави:

Проведення такого конкурсу показало свою ефективність і на даному етапі це найбільш логічним і зрозумілим є як провести цей конкурс.

Тож останнє слово за парламентом. Документ депутати обіцяють ухвалити ще до літніх канікул.

Денис Маслов, народний депутат, Слуга народу, колишній суддя:

До кінця цієї сесії, сподіваюсь, що ще в червні, можливо на початку липня парламент зможе ухвалити законопроєкт, в тому числі враховуючи думки і позиції наших міжнародних партнерів і власне думку і позицію величезної кількості нашої громадськості.

А поки рішення немає, експерти міркують, що буде в разі чергової імітації судової реформи?

Лариса Гольник, суддя-викривачка корупції:

Ми законсервуємо ті реалії, в яких ми існуємо.

Роман Маселко, адвокат:

Це означатиме. що недоброчесні залишаться і прийдуть нові, які будуть дуже схожі на них. А це означає, що найближчі 20-30 років країна буде жити з такими суддями. Тому що суддю призначається довічно, приходять в 30 років і до 70-ти, 65-ти.

Не драматизувати ситуацію закликають експерти з альтернативним поглядом.

Андрій Вігірінський, юрист:

Якщо запитати у пересічного українця про те в чому полягає необхідність реформування судів він скаже про корупцію, коли йому зададуть питання про яку корупцію йде мова? Ви самі безпосередньо приймали участь в судовому процесі, ви давали хабар? Відсотків 60 українців скажуть, що ні, самі не приймали участь, але чули, але знають, але ось там в пресі писали.

Однак чи не всі сто відсотків українців скажуть, що процедура судової реформи - другорядна справа. Головне - результат: це швидкість, це справедливість і це невідворотність.