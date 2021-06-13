На Чемпіонаті Європи у дацького футболіста стався серцевий напад [ Редактировать ]
Чемпіонат заднім числом. Цього тижня стартувало Євро-2020. Бо його - спочатку скасували, але потім вирішили перенести. Турнір проходить по всій Європі. Збірні вже на екваторі першого туру.
Який ледь не закінчився трагедією! Під час матчу Данія-Фінляндія у півзахисника господарів Крістіана Еріксена стався серцевий напад. Гравець знепритомнів. Повертали до життя футболіста прямо на полі: вдягнули кисневу маску та робили масаж серця.
Затамувавши подих, за діями лікарів стежив буквально весь футбольний світ. На щастя, свій головний поєдинок Еріксон виграв. Зараз він у лікарні, у стабільному стані
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