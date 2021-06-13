За що насамперед мають взятися депутати наступного тижня? Про те, яких податкових сюрпризів від влади можна чекати українцям - прокоментував лідер опозиції Юрій Бойко.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Нові податки: що чекає на українців?

Если раньше и сейчас еще люди, которые имеют два га земли и они продавали свою продукцию без налогов, то теперь это количество земли снижается до пол-гектара. Это нагрузка на тех людей, которые имеют свои огороды и которые с этого получают доходы и кормят семью. Второе это введение НДС на продажу квартир. Понятно, что это ляжет на стоимость жилья и у людей просто будет меньше возможности купить квартиру. Я только привел два момента, а там есть десяток таких, что дальше пытаются выжать еще что-то у людей.

Якою має бути судова реформа?

Суды должны быть независимые и они должны справедливо судить, а не выполнять какие-то внешние заказы, как это делается с другими ветвями власти. В этом наше противоречие действиям сегодняшней власти и за суды справедливые мы будем отстаивать.

Які закони першочергово має приймати Верховна Рада?