Юрій Бойко прокоментував податкові сюрпризи від влади [ Редактировать ]
За що насамперед мають взятися депутати наступного тижня? Про те, яких податкових сюрпризів від влади можна чекати українцям - прокоментував лідер опозиції Юрій Бойко.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Нові податки: що чекає на українців?
Если раньше и сейчас еще люди, которые имеют два га земли и они продавали свою продукцию без налогов, то теперь это количество земли снижается до пол-гектара. Это нагрузка на тех людей, которые имеют свои огороды и которые с этого получают доходы и кормят семью. Второе это введение НДС на продажу квартир. Понятно, что это ляжет на стоимость жилья и у людей просто будет меньше возможности купить квартиру. Я только привел два момента, а там есть десяток таких, что дальше пытаются выжать еще что-то у людей.
Якою має бути судова реформа?
Суды должны быть независимые и они должны справедливо судить, а не выполнять какие-то внешние заказы, как это делается с другими ветвями власти. В этом наше противоречие действиям сегодняшней власти и за суды справедливые мы будем отстаивать.
Які закони першочергово має приймати Верховна Рада?
Однозначно будем настаивать, чтобы был повторно внесен законопроект о снижении коммунальных тарифов, чтобы было внесено постановление о принятии должной карты по Минским соглашениям - это для завершения военного конфликта. И все вопросы, которые связаны с увеличением социальных выплат. Мы будем требовать, чтобы он был включен в порядок дня вместо тех деклараций и пустых популистских законов, которые сегодня планируется рассматривать.
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