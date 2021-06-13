Гектари лісів, дикі тварини, які не бояться людей, та власний вихід до води. Весь цей заповідний едем, а водночас символ корупції режиму Януковича і досі юридично у підвішеному стані.

Більше того, об'єкти того ж знаменитого Межигір'я, де-юре належать президенту-втікачу та його оточенню. І теоретично можуть повернутися в його руки. Чому? І що зараз відбувається з Межигір'ям та Сухолуччям - Ірина Баглай розповість.

Корупційні активи. Ті, що неможливо було вивезти з України.

Будинки-палаци з безцінними раритетами.

Все зроблено з натурального дерева.

Гаражі з мільйонами на колесах. Усім відомі страуси. Та паркові статуї - кожна вартістю як непогана квартира.

Кожна з них 60 тисяч доларів.

Після Революції гідності майно Януковича та його оточення опинилося без нагляду. Тож доглядати все це спершу взялися активісти.

Наша історія зберегти і довести це до юридичного початку.

Усім відоме Межигір'я і менш відоме, але теж помпезне, Сухолуччя, - резиденції Януковича, які він успішно приватизував.

"Ну хіба це резиденція, якщо вважати будинок у 600 кв м резиденцією, тим більше я вклав у реконструкцію власні кошти" - так відповідатиме Віктор Янукович у 2009 році на чергову спробу повернути Межигір'я в державну власність. Насправді тут було майно президента-втікача. За паперами, цей будинок йому і належав, потім його охрестили - будинок журналіста.

Або будинок-"пеньки" за епізод із інтерв'ю Януковича в резиденції. Нині ці об'єкти під наглядом громадської організації "Межигір'я".

Денис Тарахкотелик, голова ГО "НПУ "Межигір'я":

Це величезні проблеми для утримання.

Бо очима відвідувача - навколо неймовірно дорогі речі, очима керуючого - суцільні витрати.

Денис Тарахкотелик, голова ГО "НПУ "Межигір'я":

Я хотів би щоб це було набагато краще, якщо ви мене спитаєте на яку оцінку ти оцінюєш роботу я вам скажу максимум на тройку.

Здавалося б, можна щось продати, і країна заробить, і на утримання парку вистачить. Та доступне для народу, за документами, недоторканне для фінансових операцій. 7 років найзнаковіші корупційні об'єкти були в підвішеному статусі. Ні продати, ні здати в оренду.

До сих пір Межигір'я було неналежним чином описане, щоб передати новому управителю.

Ще з 2007-го Віктор Янукович накинув оком на ці землі. Й те, що було державним, - віддали у приватні руки. І вся ця власність залишається приватною.

Денис Тарахкотелик, голова ГО "НПУ "Межигір'я":

Або Януковича, або фірми танталіт, єдине що землю повернули практично всю в держвласність.

Аби побачити розмах життя президента-втікача, нам доводиться сідати до автівки, бо обійти володіння і дня не вистачить. А гроші тут усюди, ми по них буквально ходимо.

Денис Тарахкотелик, голова ГО "НПУ "Межигір'я":

Просто за бруківку по якій ми їдемо 19 тисяч кв м на 50 цеглин і умножаємо на 3 долара - 2 млн і умножаємо на 27 це тільки 77 млн грн в бруківці на ВІП території.

Хонка - юридично не Януковича, а наближених людей. У ній не лише жив президент, а й заробляв. 100 тисяч народних гривень щороку - за оренду держава платила... Танталіту. В активістів єдиний доступний бюджет для обслуговування території це благодійні внески.

Денис Тарахкотелик, голова ГО "НПУ "Межигір'я":

8 рік ми не маємо права вести тут бізнес ніякий, тому це все так хрупко виглядає.

40 мільйонів гривень - середній річний обіг "Межигір'я". І з заробленого доводиться долатувати іншу резиденцію - "Сухолуччя".

Це фінський зруб, це клеєний брус, там будували фіни тут будували наші.

Менша за Межигірську і порожня. Хонку мисливського угіддя Януковича - Сухолуччя, активісти взялися доглядати лише в 15-му році. Доти прокуратура навіть не дивилась у цей бік і мародери встигли винести все що могли:

Дуже зручно, да зручний диван, це що лишилося, це три стільці три столи.

Потрапити ось так вільно в маєтки Сухолуччя ми, напевно, змогли востаннє. Бо скоро сюди вже заїдуть нові управителі. Товариство виграло право керувати цими двома будинками й кінологічним центром - на конкурсі державного агентства:

Віталій Сигидин, керівник Агентства з розшуку та менеджменту активів:

Це досить відомий і успішний готельєр.

Що ж вони отримали й на що матимуть право?

Наскільки я розумію земля державна, будівля до сих пір до рішення суду є власністю фірми де бенефіціаром є Віктор Федорович, мисливський дім юридично тут не можна нічого робити, капітально будувати якісь тимчасові споруди можливі.

В агентстві з розшуку та управління активами пояснюють: договір на 3 роки - і це лише оренда. Сама ж фірма не лише обслуговуватиме їх власним коштом, а й платитиме в держбюджет.

Віталій Сигидин, керівник Агентства з розшуку та менеджменту активів:

Обов'язковий платіж щомісячний управителя 100 тисяч грн чи буде це комерційно успішним проєкт чи ні.

Геннадій Демінський, комендант "Сухолуччя":

Після полювання члени мисливського клубу кедр приходили сюда і святкували свої перемоги. Будинки всі опалювалися електроенергією в нас як у ГО немає таких коштів і насьогоднішній день він опалюється дровами

То на чому ж планує заробити орендар-управитель, поки можна лише здогадуватися.

Гліб Каневський, голова антикорупційної організації "StateWatch":

Ці обєкти потребують великих капіталовкладень, побудувати, наприклад казино чи щось інше не можна, бо воно арештоване, вони не конфісковані.

А з Межигірським будинком ще й більший клопіт:

Гліб Каневський, голова антикорупційної організації "StateWatch":

Хонка вона як речовий доказ зараз по документах і вона має залишатись такою самою як була на момент арешту

Вільний доступ до парку, води та церкви для всіх відвідувачів - це вже умова від нинішніх управителів - активістів громадської організації. Вони теж залишаються в Сухолуччі. І надалі планують роботу дитячих таборів і реабілітацію атовців. На їхній відповідальності - сам парк і його мешканці. А за роки умовної націоналізації - ця спадщина Януковича розмножилася чи не вдвічі.

Геннадій Демінський, комендант "Сухолуччя":

Муфлони, коні Пржевальського, благородний олень пятнистий олень, а крім цього ще дикі свині свійські свині і українська сіра.

Віддати Сухолуччя приватному управителю це експеримент. Аби зрозуміти, чи можливе таке майбутнє для Межигір'я?

Денис Тарахкотелик, голова ГО "НПУ "Межигір'я":

Концепція нац парку і монастиря вона найідеальніша для цієї території і всього цього майна, звичайно коли вона перейде в юридичну площину, бо буде юридичне право і можна буде заключати договора і бізнес.

В АРМІ ж керуються буквою закону і пояснюють: віддати Межигір'я в управління планують. Перепис майна щойно завершили. Тепер треба всі 143 гектари звести за документами в один комплекс.

З видом на море, з власною річкою і власним кораблем ще один шматочок розкоші, щоправда, цей корабель не відшвартовували, тут був ресторан. Янукович не запрошував гостей до резиденції він приймав їх тут, відколи він втік ресторан не працює

Принаймні можна знову відкрити ресторан і заробити. Експерти-антикорупційники радять не зволікати із заарештованим майном.

Гліб Каневський, голова антикорупційної організації "StateWatch":

Все ближчий час коли доведеться повернути це все справжнім власникам, чим довше Генпрокуратура розслідує справи про Януковича і його оточення тим менше залишається аргументів у судів, чому вони взагалі мають тримати арешти на приватній власності.

Так, нещодавно ексміністр зборів і доходів Олександр Клименко отримав назад свою власність - тисячі залізничних вагонів. Нині реєстр заарештованого - це суцільна зона питань без відповідей. Якщо кілька років тому Генпрокуратура відкрито звітувала про сотні таких об'єктів, то вже 3 роки - мовчать.

Гліб Каневський, голова антикорупційної організації "StateWatch":

За моєю інформацією, органи прокуратури на 2018 рік особливо вже нічого і не розслідували.

Та поки юридично майно Януковича зависло у статусі, його резиденції стають таким собі Ельдорадо. І десятки людей приходять сюди із металошукачами, сподіваючись знайти секретні бункери зі скарбами.