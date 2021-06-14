Саміти НАТО та ЄС: обговорюватимуть агресію Росії [ Редактировать ]
Джо Байден прибув до Брюсселя задля участі в самітах НАТО та ЄС. Зустріч членів Альянсу відбудеться вже сьогодні. На ній мають узгодити курс оборонного союзу на наступне десятиліття. Серед головних тем і агресія Росії. Напередодні американський президент визнав, що відносини США та РФ - перебувають на низькому рівні.
Водночас попри сподівання Києва отримати на цій зустрічі План дій щодо членства, представників України на зібрання не запросили. Однак керівництво Альянсу запевняє - політика відкритих дверей є незмінною. Хоча в питанні вступу нашої держави до НАТО серед учасників союзу згоди немає.
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