Джо Байден прибув до Брюсселя задля участі в самітах НАТО та ЄС. Зустріч членів Альянсу відбудеться вже сьогодні. На ній мають узгодити курс оборонного союзу на наступне десятиліття. Серед головних тем і агресія Росії. Напередодні американський президент визнав, що відносини США та РФ - перебувають на низькому рівні.

Водночас попри сподівання Києва отримати на цій зустрічі План дій щодо членства, представників України на зібрання не запросили. Однак керівництво Альянсу запевняє - політика відкритих дверей є незмінною. Хоча в питанні вступу нашої держави до НАТО серед учасників союзу згоди немає.