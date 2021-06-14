В Ізраїлі затвердили новий уряд з прем'єр-міністром Нафталі Беннетом [ Редактировать ]
Ізраїльський Кнесет затвердив новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Нафталі Беннетом. "За" проголосували 60 зі 120-ти депутатів. 36 уряд Ізраїлю склав присягу - Беннет замінить уже колишнього прем'єра Беньяміна Нетаньягу після його рекордних 12 років правління.
Вперше за цей період у кабміні не буде представників політсили Нетаньягу - "Лікуд". За інформацією ВВС, уряд Беннета не буде схожим на попередні склади. Через те, що до коаліції входять партії, які мають великі ідеологічні розбіжності.
Нафталі Беннет, прем'єр-міністр Ізраїлю:
У нас розпочинається новий етап. Формування уряду, без перебільшення, стало випробуванням для нас, однак це вже позаду. І тепер наше завдання - допомогти громадянам Ізраїлю. Ми будемо діяти спільно та відповідально, щоби зупинити розкол між людьми та повернути країну до нормального життя.
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