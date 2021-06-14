Ізраїльський Кнесет затвердив новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Нафталі Беннетом. "За" проголосували 60 зі 120-ти депутатів. 36 уряд Ізраїлю склав присягу - Беннет замінить уже колишнього прем'єра Беньяміна Нетаньягу після його рекордних 12 років правління.

Вперше за цей період у кабміні не буде представників політсили Нетаньягу - "Лікуд". За інформацією ВВС, уряд Беннета не буде схожим на попередні склади. Через те, що до коаліції входять партії, які мають великі ідеологічні розбіжності.

Нафталі Беннет, прем'єр-міністр Ізраїлю: