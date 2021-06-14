У Єгипті відкрили завод з виробництва точних копій стародавніх артефактів. Там професійні реставратори та найдосвідченіші митці відтворюють предмети побуту та ритуальний інвентар доби фараонів. Вироби - недешеві. Їхня ціна може сягати кількох тисяч доларів. Як виготовляють та кому продаватимуть? Розповість Ольга Жидецька.

У світлих залах фабрики "Конуз" кипить робота. Тут приблизно півтори сотні високопрофесійних майстрів, художників та реставраторів щодня відтворюють давню історію славетної доби єгипетських фараонів. У цих цехах створюють унікальні вироби - якнайточніші копії предметів побуту, коштовностей та поховальних атрибутів, знайдених під час розкопок у Гізі та Люксорі.

Салах Гассан, працівник фабрики:

Товари, які продають на туристичних ринках Каїра, - це лише імітація. Тобто речі, далекі від оригіналів з музею. І мені сумно, коли я бачу репліки дуже низької якості. Коли ж я прийшов сюди, то побачив зовсім інше. Тут вироби оригінальні й створені з любов'ю. І це важливо.

Праця доволі копітка, адже майстри намагаються відтворювати давні технології. Ручна робота завжди була в ціні. Так, зокрема, вишукана копія трону фараона Тутанхамона натуральної величини коштує приблизно 9 тисяч доларів, а його золота поховальна маска майже 13 тисяч. За такі гроші, каже директор виробництва, якість та максимальна схожість з оригіналом гарантовані.

Гані Ахмед, директор з технічних питань:

Наші вироби виготовлені з дорогих, автентичних матеріалів. На всіх предметах, як і на цій копії статуетки бога Анубіса, стоїть печатка Вищої ради старожитностей. Тут є штрих-код і сертифікат, який підтверджує, що це точна копія оригінального артефакту. Такого на звичайних ринках ви не знайдете.

Свою роботу фабрика розпочала в березні. І за цей час уже виготовила майже 6 із половиною тисяч копій артефактів з каменю, дерева, кераміки та дорогоцінних металів. Їх можна вільно придбати в крамницях великих туристичних осередків. Виробники сподіваються, що їхні витвори зацікавлять музейників та закоханих в історію Єгипту - гостей країни.