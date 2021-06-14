В Японии заявили, что у семи человек в стране возникло воспаление сердечной мышцы после того, как они получили вакцину от коронавируса Pfizer. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Японии.

Официальные представители здравоохранения сообщили, что по состоянию на 30 мая около 9,76 млн человек в Японии были привиты вакциной Pfizer.

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В результате у семи человек в возрасте от 20 до 69 лет развился миокардит или перикардит. При этом шесть человек из пострадавших являются мужчинами. Симптомы появились у них после получения второй дозы вакцины.

Министерство здравоохранения Японии заявило, что серьезных опасений по поводу безопасности, которые могли бы повлиять на программу вакцинации, не подтверждено. Официальные представители сообщили, что они продолжат сбор данных как внутри страны, так и за рубежом по поводу безопасности этой вакцины.

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Кроме того, компания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса безопасна и эффективна для подростков. Исследование провели среди 3732 детей в возрасте от 12 до 17 лет в США, первоначальные наблюдения показали, что ни один из детей, получивших вакцину, не заболел Covid-19 через 14 дней после приема второй дозы.

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