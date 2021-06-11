Там будет выпускаться готовый для использования продукт/ фото: Rg.ru

Европейское агенство по лекарственным средствам (EMA) одобрило начало производства препарата для иммунизации от коронавирусной инфекции Moderna во Франции. Лекарство разработали ученые из США. Об этом сообщает пресс-служба EMA.

Предприятие разместят в городе Мон. Там будет выпускаться готовый для использования в точках вакцинации продукт под управлением Recipharm.

Комитет EMA по лекарственным средствам для человека (CHMP) утвердил новую производственную площадку для производства готовой вакцины Moderna против COVID-19. Площадка, под управлением Recipharm, расположена в Моне, во Франции.

Отмечается, что CHMP утвердил два новых места в США по производству как действующего вещества, так и готового продукта Moderna. Рынок Европейского Союза будет получать ежемесячно один-два миллиона флаконов готовой продукции.

Читайте также, вакцины Pfizer и Moderna вызывают воспаление сердца у молодых мужчин. Об этом свидетельствуют данные мониторинга безопасности вакцин, проведенного Центрами США по контролю и профилактике заболеваний

Кроме того, компания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса безопасна и эффективна для подростков. Исследование провели среди 3732 детей в возрасте от 12 до 17 лет в США, первоначальные наблюдения показали, что ни один из детей, получивших вакцину, не заболел Covid-19 через 14 дней после приема второй дозы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.