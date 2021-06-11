В Европе начнется производство лучшей американской вакцины от коронавируса [ Редактировать ]
Европейское агенство по лекарственным средствам (EMA) одобрило начало производства препарата для иммунизации от коронавирусной инфекции Moderna во Франции. Лекарство разработали ученые из США. Об этом сообщает пресс-служба EMA.
Предприятие разместят в городе Мон. Там будет выпускаться готовый для использования в точках вакцинации продукт под управлением Recipharm.
Комитет EMA по лекарственным средствам для человека (CHMP) утвердил новую производственную площадку для производства готовой вакцины Moderna против COVID-19. Площадка, под управлением Recipharm, расположена в Моне, во Франции.
Отмечается, что CHMP утвердил два новых места в США по производству как действующего вещества, так и готового продукта Moderna. Рынок Европейского Союза будет получать ежемесячно один-два миллиона флаконов готовой продукции.
Читайте также, вакцины Pfizer и Moderna вызывают воспаление сердца у молодых мужчин. Об этом свидетельствуют данные мониторинга безопасности вакцин, проведенного Центрами США по контролю и профилактике заболеваний
Кроме того, компания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса безопасна и эффективна для подростков. Исследование провели среди 3732 детей в возрасте от 12 до 17 лет в США, первоначальные наблюдения показали, что ни один из детей, получивших вакцину, не заболел Covid-19 через 14 дней после приема второй дозы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Европейское агенство по лекарственным средствам заявило о возникновении синдрома повышенной проницаемости
Их иммунизация проводится на третьем этапе кампании
На конец февраля были распределены вакцины среди более 54 миллионов жителей
Изучением препарата будут заниматься 90 клинических пунктов
Наибольшее количество прививок сделали на территории США