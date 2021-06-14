В Харькове 17-летний парень выпал из кабины канатной дороги и попал под автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Инцидент произошел вечером 13 июня, сообщили в полиции. В 18:15 на "102" сообщили о человеке, лежащем на проезжей части по улице Новгородской.

Потерпевшего с многочисленными травмами госпитализировали в 4-ю "неотложку".

Директор Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта сообщил изданию 057.ua, что после падения парня сбила машина. У него была попытка суицида.

У него открытая черепно-мозговая травма, перелом плеча, перелом бедра. Парень был в состоянии алкогольного опьянения.

Момент падения попал на видео. На кадрах видно, как из кабинки под дождем кто-то падает на проезжую часть, а затем по нему проезжает автомобиль.

Напомним, что в Харькове парень жестоко избил девушку. Шокирующее видео попало в сеть и вызвало бурную реакцию, на него даже отреагировали в МВД.