В Харькове парень выпал из кабины канатной дороги и попал под машину (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Telegram
В Харькове 17-летний парень выпал из кабины канатной дороги и попал под автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Инцидент произошел вечером 13 июня, сообщили в полиции. В 18:15 на "102" сообщили о человеке, лежащем на проезжей части по улице Новгородской.
Потерпевшего с многочисленными травмами госпитализировали в 4-ю "неотложку".
Директор Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта сообщил изданию 057.ua, что после падения парня сбила машина. У него была попытка суицида.
У него открытая черепно-мозговая травма, перелом плеча, перелом бедра. Парень был в состоянии алкогольного опьянения.
Момент падения попал на видео. На кадрах видно, как из кабинки под дождем кто-то падает на проезжую часть, а затем по нему проезжает автомобиль.
Напомним, что в Харькове парень жестоко избил девушку. Шокирующее видео попало в сеть и вызвало бурную реакцию, на него даже отреагировали в МВД.
по теме
У поліції відкрили кримінальне провадження. За завдання легких тілесних ушкоджень підлітку загрожує до одного року виправних робіт
Усе сталося в цьому приватному будинку в передмісті Києва. Четверо підлітків - двоє хлопців і двоє дівчат після складання ЗНО прийшли до однокласника додому
Судя по видео с камеры наблюдения, подросток на скутере остановился между полос на перекрестке. Его снесла нес
Трагедия произошла в четверг, 10 июня, не на территории школы. Обстоятельства смерти девочки устанавливают следователи. По предварительным данными, причиной смерти стало удушение
Полицейские получили обращение от жителей одного из домов