Троица-2021: главные запреты Зеленых праздников [ Редактировать ]
Троица - один из самых главных праздников для христиан православного обряда. День Святой Троицы еще называют Зелеными праздниками или Пятидесятницей. Троица в 2021 году будет праздноваться в воскресенье, 20 июня.
Как и в любой другой православный праздник, на Троицу существует ряд главных запретов, которые не следует нарушать.
Что нельзя делать на Троицу
Физический труд в этот церковный праздник не приветствуется. Допустима лишь некоторая домашняя работа наподобие приготовления пищи и кормления скота. Убирать в этот день запрещено – сделать это стоит накануне Троицы.
Нельзя на Троицу шить, стирать, резать, стричься, а еще копать землю, сажать растения, косить траву и рубить деревья.
Также не следует обижаться на близких, думать о плохом и грустить. В народе издавна верили, что в этот день не стоит купаться в водоемах - потому что русалки могут защекотать и утащить на дно.
На Троицу не принято венчаться и устраивать свадьбы, в отличие от сватовства и помолвок.
Читайте также, какой будет погода на Троицу.
по теме
День Конституции Украины, который ежегодно отмечается 28 июня, в 2021 году приходится на понедельник
Праздник отмечается ежегодно, 9 июня, в ряде стран
В понедельник, 1 июня, во всем мире отмечают День защиты детей
В июне 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 20 рабочих дней и 10 выходных
Он будет отмечаться ежегодно 6 сентября