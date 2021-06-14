Троица - один из самых главных праздников для христиан православного обряда. День Святой Троицы еще называют Зелеными праздниками или Пятидесятницей. Троица в 2021 году будет праздноваться в воскресенье, 20 июня.

Как и в любой другой православный праздник, на Троицу существует ряд главных запретов, которые не следует нарушать.

Что нельзя делать на Троицу

Физический труд в этот церковный праздник не приветствуется. Допустима лишь некоторая домашняя работа наподобие приготовления пищи и кормления скота. Убирать в этот день запрещено – сделать это стоит накануне Троицы.

Нельзя на Троицу шить, стирать, резать, стричься, а еще копать землю, сажать растения, косить траву и рубить деревья.

Также не следует обижаться на близких, думать о плохом и грустить. В народе издавна верили, что в этот день не стоит купаться в водоемах - потому что русалки могут защекотать и утащить на дно.

На Троицу не принято венчаться и устраивать свадьбы, в отличие от сватовства и помолвок.

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