Лідери Великої Сімки закликали Росію вивести війська з Криму [ Редактировать ]
В британському Корнуолі завершився саміт Великої Сімки. У підсумковому комюніке лідери закликали Росію вивести війська з Криму та зі Сходу України. У документі наголосили, що Росія є стороною конфлікту на Донбасі, а не посередником.
А ще висловили підтримку територіальній цілісності України. Володимир Зеленський подякував лідерів "сімки" за непохитну підтримку незалежності й суверенітету нашої країни.
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