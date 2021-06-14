Прикордонники Луганщини провели тактичні тренування [ Редактировать ]
На Луганщині прикордонники провели тактичні тренування. За сценарієм, військовослужбовці реагували на загострення безпекової ситуації на одній з ділянок кордону. Тож, мали оперативно перейти від охорони до оборони державного рубежа.
Під час навчань прикордонний загін облаштував місця базування, відпрацював тактичні епізоди та оборонні дії. Такі тренування удосконалюють навички військових, - кажуть в прикордонній службі, - і підвищують рівень готовності до непередбачуваних подій.
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