На Миколаївщині жителі постраждали у парку розваг [ Редактировать ]
У Вознесенську на Миколаївщині четверо відвідувачів парку розваг постраждали на атракціоні. Під час катання кріплення безпеки відкрилися і піднявся захисний бар'єр.
Працівників атракціону у цю мить не було на місці. Тож зупиняти карусель і визволяти людей кинулися перехожі. Троє постраждалих відбулися забоями та порізами, одного чоловіка з переломом доправили на лікарні.
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