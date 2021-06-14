Працівників атракціону у цю мить не було на місці

У Вознесенську на Миколаївщині четверо відвідувачів парку розваг постраждали на атракціоні. Під час катання кріплення безпеки відкрилися і піднявся захисний бар'єр.

Працівників атракціону у цю мить не було на місці. Тож зупиняти карусель і визволяти людей кинулися перехожі. Троє постраждалих відбулися забоями та порізами, одного чоловіка з переломом доправили на лікарні.