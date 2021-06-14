На Прикарпатті у гірській річці потонув дванадцятирічний хлопчик. Відомо, що троє підлітків відпочивали біля Черемошу. Один із них послизнувся на камінні й впав у воду. Через сильну течію вибратися самотужки на берег хлопець не зміг.

Надзвичайники двох областей разом із місцевими жителями цілу ніч шукали хлопця. Обстежили берегову лінію і дно річки. Зрештою тіло дитини прибило до берега за два кілометри униз по течії.