Турнір з тенісу "Кінг Кап" відбувся у Києві на вихідних. На одному корті грали професіонали й аматори. З'їхалися учасники з усієї України. Чим відзначився чемпіонат і яка атмосфера панувала на кортах - розкаже Тарас Пилипець.

На кортах у столичному парку "Муромець" понад 80 спортсменів. Два дні вони змагаються за звання "найкращого" в турнірі "KYNG CUP", у форматі "Про АМ". Тобто в кожній команді - професіонал і любитель, а грають пара на пару. Артем - чинний гравець АТР-туру, в тенісі понад 25 років. Неодноразово виступав за збірну України. Однак цього разу хвилюється навіть більше, ніж на закордонних чемпіонатах.

Артем Смирнов, учасник-професіонал:

Здесь присутствует определенное давления. На тебе больше ответственности и ты должен вести игру за собой, брать на себя всегда инициативу с любителем. На соревнованиях в одиночке ты сам за себя нету такой ответсвенности большой.

Сергій за фахом хірург. У тенісі понад 10 років, але вважається любителем, бо взявся за ракетку вже після 40-ка. Налаштований на перемогу й дотримується своєї тактики.

Сергій Шамраєв, гравець-любитель:

Главное забыть о работе и включиться в игру. Стараюсь думать только о предстоящем поединке.

Як бачимо, для перемоги концентрація - головне. Для цього на турнірі створені всі умови.

Сергій Шамраєв, гравець-любитель:

Организация на высшем уровне, питание общения, постоянная поддержка и водой фруктами.

У захваті й уболівальники. Андрій сам тренер, приїхав з Херсона підтримати сина та учнів. Побував на безлічі українських та міжнародних турнірів, тож порівняти є з чим.

Андрій Городинський, глядач:

Очень редкая возможность увидеть действующих игроков профессионал Украины и амбициозных любителей. В таком количестве и такой представительный турнир. Это большой стимул для людей которые знакомятся с этим видом спорта оставаться дальше в этом виде спорта.

Організатори турніру - тенісисти. Колись познайомилися на корті. Грали в тому ж форматі "Про Ам" на схожих вітчизняних турнірах. Та прагнули більшого. Створити в Україні чемпіонат, який би перевершив міжнародні.

Владислав Клименко, організатор тенісного турніру "KYNG CUP":

В первую очередь мы хотели дать качество и условия для игроков нас поддержали и призовой фонд он самый большой в Украине в истории подобного формата 300 тысяч гривен. Это больше чем на турнирах профессиональных некоторых. В этом году у нас запланировано ещё два турнира. Ближайший который будет в одессе и заключительный в конце года в Киеве. Мы планируем и другие форматы включать в свой график и также профессинальные турниры проводить.

За результатами дводенних змагань визначили 4 пари призерів. Золото, срібло, а от бронзу поділили між двома командами тенісистів, тож усі вони отримають грошову винагороду.