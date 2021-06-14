Еко-перфоманс провели в столиці напередодні. Активісти зібрали близько ста тисяч пластикових пляшок для оформлення імпровізованої сцени. Адже забруднення землі пластиком переростає у екологічну катастрофу, - кажуть організатори заходу. І найбільше через це страждає світовий океан. Лариса Золотарюк продовжить.

Світові загрожує екологічна небезпека. Адже забруднення морей і океанів - безпосередньо впливає на все життя на Землі. Саме це намагались донести до киян організатори еко-перфоменсу. Вони переосмислили дитячу казку Ганса Крістіана Андерсена "Русалонька". За сценарієм, головна героїня змушена жити у підводному світі, який страждає від засилля пластика та іншого побутового сміття.

Нічого не буде як раніше. Мені знадобилося дуже багато часу, щоб усвідомити це. Незабаром ти зануришся у глибокий сон. І в ньому помреш і ніхто тебе не врятує, бо нема кому. Ви єдині русалки в цьому океані.

Анастасія Вервейко, авторка ідеї та режисерка перформансу:

Як відомо, що за статистикою більше за все сміття потрапляє в океани. Близько 90 відсотків сміття. Ось. І такий забруднений пластиком океан - середовище існування наших русалок.

Ще один герой постановки - принц. Він нахабно викидає в океан рештки їжі, шини та інший непотріб.

Ігор Іванов, актор:

У цій виставі я уособлюю людину, яка захоплюється власним задоволенням, своїми гедоністичними бажаннями. А поруч не помічає, що навколишнє середовище, воно гине через мої дії, мої наслідки і саме через це ми можемо зруйнувати нашу планету.

Декораціями для перформансу слугувало сміття, яке приносили жителі столиці на станції сортування "Київміськвторресурси". Переважно це пластикові пляшки.

Анастасія Вервейко, авторка ідеї та режисерка перформансу:

У рамках проєкту ми проводили акцію зі збору пляшок для створення декорації - моря, в якому мешкають русалки. До акції долучалися кияни. Близько тисячі, ста тисяч пляшок ми зібрали для нашого океану. Після того, як ми зіграємо перформанс, всі пляшки підуть на переробку.

Над перформансом працювали п'ять місяців. Ним театральні мисткині Анастасія Вервейко, Алекс Вуд, Лілія Бевзюк-Волошина вирішили спробувати пробудити в українців екосвідомість.

Анастасія Зюркалова, актриса:

Може хтось подивиться нашу акцію, нашу виставу і справді задумається про те, як важливо меньше, меньше потрєблять і взагалі свідомо ставитися до проблеми сміття. Те, що зараз відбувається у світі, стосовно екологічної ситуації, це справді можна назвати ситуацією, близькою до катастрофи.

Аби уникнути цієї катастрофи Україні треба будувати сміттєпереробні підприємства та заохочувати громадян до культури сортування непотребу. Нині в країні є чотири сміттєспалювальні заводи: у Києві, Дніпропетровську, Харкові та окупованому Севастополі. Втім працює лише один - столичний.