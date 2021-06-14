Він танцював для Сальвадора Далі і спілкувався із Мао Цзедуном. Відомий танцюрист і хореограф Григорій Чапкіс - пішов у засвіт. Йому був 91 рік, останній з яких артист важко хворів, переніс запалення легень, мав проблеми зі спиною і ногами. У нашій пам'яті Григорій Миколайович залишиться, як він завжди казав, 18-річним запальним юнаком. Згадаймо зірковий шлях видатного танцювального митця.

В усіх своїх інтерв'ю Григорій Чапкіс розповідав, що танцювати почав ще у три рочки. А в 11 - виходив на вулицю, клав шапку додолу і плясав для людей. Адже родина була багатодітною і хлопцеві хотілося допомогти рідним. Батьки й думки не мали, що танці стануть для сина справою і любов'ю усього його життя.

Григорій Чапкіс, танцюрист, хореограф, народний артист України:

Она смотрела концерт и сказала: ой сынок, как хоршо ты пляшешь, но когда ты работать будешь? Когда ты будешь ремесленником. она мечтала, чтоб я был парикмахером, портным, кузнецом.

Ремісником Чапкіс не став, він став митцем. Адже кожен його танець і кожна постановка - це окремий, захоплюючий шедевр. І колись неперевершений талант українського артиста вразив самого Сальвадора Далі.

Видатний художник прийшов за куліси до Чапкіса і сказав, що в ногах танцюриста "живуть якісь моторчики" і навіть помацав стопи. Тоді Григорій Чапкіс гастролював із знаменитим ансамблем імені Вірського.

У цьому ансамблі Чапкіс танцював 26 років. Його задіяли ледь не в усіх хореографічних постановках. Він узяв участь майже в сотні гастрольних поїздках за кордон.

Григорій Чапкіс, танцюрист, хореограф, народний артист України:

Мы встречались переодически нас приглашали в ансамбль, мы встречались. смотрели друг на друга, а потом на похоронах. Как кто-то умирает - мы втречаемся. Им много лет. Это только мне 18. Я как заспиртованный.

Після виходу з ансамблю Григорій Чапкіс став викладати на кафедрі хореографії Інституту мистецтв Київського університету імені Грінченка. А також давати приватні майстер-класи.

Ще одна хвиля популярності наздогнала хореографа, коли він приєднався, як суддя, до ТВ-шоу "Танці з зірками". Торік Чапкіса нагородили орденом Ярослава Мудрого п'ятого ступеня. Також він має звання народного артиста України. До останнього майстер виходив на паркет.

За життя Григорій Чапкіс встиг поспілкуватися із кубинським революціонером Фіделем Кастро, першим президентом В'єтнаму Хо Ши Міном, видатним керманичем Китайської народної республіки Мао Цзедуном. Чотири рази Чапкіс був одружений. Має двох дітей та чотирьох онучок.