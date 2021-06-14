Футболку сборной Украины, которая стала лотом в благотворительном аукционе в поддержку 5-месячного мальчика Дмитрия Басова из Вышгорода, готовы купить уже за 105 тыс. грн. Об этом свидетельствуют предложения участников аукциона, на FB странице Украинской ассоциации футбола.

Отметим, что речь идет о мальчике, который болеет СМА 1 типа. Накануне матча Евро-2020 Украина - Австрия, ему исполнится 6 месяцев. Для его выздоровления нужны 65 млн грн. Ровно столько стоит спасительный укол "Золгенсма"

Старт аукциона анонсировал президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в FB.

"Футболка уникальная, единственная в своем экземпляре, первая в истории - с границами Украины на груди, с нашими лозунгами-оберегами "Слава Украине!" "Героям Слава!". На футболке свои автографы оставили игроки-участники Евро-2020 и тренеры команды во главе с обладателем "Золотого мяча" -2004 Андреем Шевченко", - сообщил президент УАФ, призывая меценатов, спонсоров, президентов футбольных клубов не только участвовать в благотворительном аукционе, но максимально поддержать сбор с пользу малыша.

Аукцион стартовал 12 июня. Он продлится до 20 июня. Все ставки принимаются на странице Украинской Ассоциации Футбола в Facebook. Здесь.

Готовность приобрести футболку за 105 тыс. грн уже изъявил болельщик национальной сборной по футболу Игорь Когут. Он сам из Харькова, где, к слову, недавно активно начался процесс возрождения местного ФК "Металлист", принадлежащего бизнесмену Александру Ярославскому.

Очевидно, что цена футболки будет еще рости.

Победитель аукциона получит свой лот из рук самого Руслана Малиновского перед домашним матчем национальной сборной против Франции в отборе к ЧМ-2022 на переполненном НСК "Олимпийский".

Реквизиты для помощи семье Басовых:

Приватбанк Басов Виктор - 5168 7520 1126 6494

Ощадбанк BASOV VIKTOR - 5167 4901 3133 4865

Приватбанк Басова Анна - 5168 7520 1126 6536

Монобанк Басова Анна - 5375 4141 0565 1581

IBAN - UA963052990000026202900802381

UA943052990000026207900801956

🇺🇸USD IBAN:UA773220010000026207314572077

SWIFT : UNJSUAUKXXX

BASOVA ANNA

🇪🇺EUR IBAN:

UA343220010000026209314540773

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Получатель: (Волонтер) Хламцов Александр Павлович