Кінець епохи Нетаньягу. В Ізраїлі сформовано новий уряд, який очолить Нафталі Беннет, колишній міністр оборони країни. Незмінний упродовж 12 років прем'єр Беньямін Нетаньягу йде у відставку. Про перипетії ізраїльської політики - далі в сюжеті.

"Епоха Нетаньягу закінчилася" - приблизно так описують нинішній політичний розклад ізраїльські журналісти. На минулих виборах партія прем'єра набрала більшість голосів, але сформувати уряд політик уже не зміг. Мало хто захотів до нього приєднатися, попри обіцянки будь-яких посад. Місяць знадобився на вмовляння, але союзників майже не залишилося. Нетаньягу вважає вибори сфальсифікованими.

Беньямін Нетаньягу, експрем'єр-міністр Ізраїлю:

Ми є свідками найбільших фальсифікацій на виборах в історії країни, як і в історії будь-якої демократії. Мої дослідники намагалися знайти хоча б один схожий випадок в історії, перетрусили всі джерела, але не знайшли нічого аналогічного.

Втім, жодних доведених спроб фальсифікації не зафіксовано. Просто найближчим конкурентам прем'єра все ж таки вдалося об'єднатися і створити уряд. За 12 років при владі Нетаньягу нажив собі чимало ворогів. Хоча навіть вони визнають його заслуги та досягнення.

Нафталі Беннет, прем'єр-міністр Ізраїлю:

Пане Нетаньягу, не залишайте за собою випаленої землі. Усі ми, вся нація, хочемо пам'ятати те добре, що ви зробили за час своєї роботи, і сприятливу атмосферу, яку ви залишите після своєї відставки.

Втім, з новим урядом теж не все так просто, як може здатися. Мандат на його формування отримав головний конкурент Нетаньягу - Яір Лапід, лідер партії "Еш Атід". Після трьох тижнів напружених переговорів він доповів президентові, що уряд є, але прем'єром стає... Нафталі Беннет, голова іншої партії, який погодився на коаліцію тільки за умови, що саме він очолить кабінет. Такі дива коаліційної системи - головну посаду країни отримав політик, який набрав на виборах приблизно 5 відсотків голосів.

Яір Лапід, голова партії "Еш Атід":

Я хотів би звернутися до прихильників Біньяміна Нетаньягу. Знаю, що створення уряду єдності - це великий удар для вас. Проте ви повинні знати, що цей уряд сформовано не проти вас. Він працюватиме для вас, з повагою до всіх сил у суспільстві.

У нового уряду проблем - хоч греблю гати, але головна - це ядерна угода з Іраном, яку ось-ось відновлять Сполучені Штати. Ядерна програма Тегерана, як і раніше, - головна стратегічна загроза для єврейської держави.