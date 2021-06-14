Вместо оплаты судов для взыскания активов экс-владельца банка Игоря Коломойского государственный "ПриватБанк" оплачивает через юркомпания "Астерс Консалт" услуги PR-компаний для отбеливания репутации заместителя главы НБУ Рожковой. Об этом журналистам сообщил источник в "ПриватБанке".

Напомним, ранее журналисты "Обозревателя" выяснили, что "ПриватБанк" потратил 900 млн грн на борьбу в судах с Игорем Коломойским, тогда как на деле деньги были выведены через компанию "Астерс Консалт" Алексея Дидковского. Деньги выделялись без тендеров на услуги, цена которых завышена в десятки раз. Факты таких нарушений в данное время изучает ДБР.

Как отметили источники, небезызвестная "Астерс Консалт" перечисляет ежемесячно около 100 млн долларов в компании Truman Agency Ивана Ванеева и CFC Consulting Геннадия Курочки.

Два года назад журналисты телекомпании "1+1" обнародовал информацию о незаконном перечислении средств CFC, занимавшейся пиаром суд против Коломойского в зарубежных СМИ. Однако выяснилось, что основным распорядителем средств является компания Truman. "Иван Ванеев и Алексей Дидковский - давние друзья, поэтому по 100 тыс долларов уходит на его компанию, - сообщил источник в "ПриватБанку".- Мы этих денег не видим". За эти деньги господин Ванеев оплачивает ежемесячно услуги объединения "Демократическая сокира" и несколько изданий. Также средства идут на финансирование телеграмм-каналов и проплаченных кампаний.

Источники подтвердили, что схему придумала замглавы НБУ Катерина Рожкова, и именно она решает, какие PR-компании должны финансироваться за деньги. Из постов активистов "Демократичной сокиры" на Facebook, особенно Антона Швеца, четко видно, как они публично постоянно поддерживают позицию Катерины Рожковой и нападают по ее приказу на главу НБУ Кирилла Шевченко. Поговаривают, что цена таких нападок стартует от 20 тыс долларов ежемесячно.

Напомним, против Катерины Рожковой – первой замглавы Национального банка – проводится расследование. Ей грозят обвинения в госизмене и хищении денег во время национализации "ПриватБанка" в 2016 году. Рожкову и нескольких чиновников Нацбанка подозревают в растрате государственных денег и передаче закрытой информации юридической фирме Asters.