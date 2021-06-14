В понедельник, 14 июня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался относительно позиции России по поводу евроатлантической интеграции Украины. Об этом он сказал в ходе брифинга Столтенберга после саммита НАТО.

Столтенберг заявил, что Россия не имеет права голоса по этому вопросу.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил:

Каждая страна имеет право выбора пути. Сигнал такой: Украина и 30 стран НАТО принимают решение, когда Украина станет членом НАТО. Россия не имеет здесь права голоса.

Ранее мы писали о том, что глава МИД сделал заявление о вступлении Украины в НАТО.

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