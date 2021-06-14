Вступление Украины в НАТО: Столтенберг пообещал помощь [ Редактировать ]
В понедельник, 14 июня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс поддерживает Украину. Об этом говорилось на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.
НАТО предоставит Украине помощь со вступлением в Альянс.
Главный сигнал будет такой: НАТО поддерживает Украину. Мы предоставляем политическую поддержку, активизируем практическую поддержку в рамках контекста НАТО, а также на двухсторонней основе, как это делают другие страны НАТО.
Многие страны, по его словам, готовы предоставить Украине двухстороннюю помощь со вступлением в НАТО.
В заявлении по итогам встречи в верхах мы закрепили, что двери НАТО открыты для Украины. Решение принятое на бухарестской встрече в верхах 2008-м году остается в силе. Мы активизируем нашу деятельность для того, чтобы помочь Украине. Мы окажем помощь в проведении реформ для продвижения по пути интеграции.
Также он добавил, что Украина и страны Альянса принимают решение, когда Украина станет полноправным членом НАТО.
Каждая страна имеет право выбора пути. Сигнал такой: Украина и 30 стран Альянса принимают решение, когда Украина станет членом НАТО. Россия не имеет здесь права голоса.
Ранее мы писали о том, что глава МИД сделал заявление о вступлении Украины в НАТО.
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