В Турции при загадочных обстоятельствах погибла 33-летняя украинская модель из Сум Анжелика Срабьянц. Девушка выпала с балкона на пятом этаже, но сама трагедия произошла после ссоры с парнем, с которым она встречалась в последнее время.

Друзья девушки не верят в ее самоубийство. По их словам, бойфренд Анжелики был ревнивым и жестоким человеком, пишет OBOZREVATEL.

Ссора из-за ревности началась в ресторане

Никто из бывших одноклассников девушки не может поверить, что Лика (так ее называли друзья) могла покончить с собой. Трагедия произошла в жилом комплексе Стамбула, где жил турецкий возлюбленный погибшей по имени Бурак Эрджан. Пара серьезно поссорилась, когда на такси возвращались домой из ресторана. Девушка даже рассекла парню бровь.

По сообщениям турецких СМИ, в квартире во время обыска были найдены запрещенные вещества, а также видеозапись, которую сделал мужчина. На кадрах Анжелика якобы держится за перила балкона и кричит: "Бурак, Бурак", "пожалуйста". А за кадром слышен голос мужчины, который говорит: "Иди сюда". После это Анжелика срывается и с криком летит вниз.

На допросе турок заявил, что в квартире были только они вдвоем. Их ссора на почве ревности началась еще в ресторане, где они ужинали, пили алкоголь и веселились. Выяснение отношений продолжилось в такси, а потом и дома. Бурак заявил, что обнаружил девушку повисшей на балконе после того, как вышел из ванной.

По словам мужчины, он хотел спасти Анжелику, но ее рука выскользнула и девушка выпала. В то же время у многих возникает вопрос - почему вместо того, чтобы успокаивать и спасать девушку, мужчина снимал все на видео?

Бурак также утверждал, что Анжелика якобы уже не раз резала себе вены.

Бил и следил за лайками в соцсетях

"100% Анжелика не могла покончить с собой. Она слишком любила жизнь, наслаждалась ею. Я никогда не слышала, чтобы она страдала депрессией", - сказала изданию одна из знакомых девушки. По ее словам, Анжелика познакомилась с Бураком не очень давно. Они встречались, девушка была влюблена в него, однако мужчина отличался слишком ревнивым характером.

"По любому поводу он мог устроить сцену ревности. Причем сначала это были ссоры, но потом он начал ее бить. Мог ударить по лицу, схватить за волосы, даже душить. Он следил за ней по соцсетям, проверял, кто ставит лайки и что ей пишут. Она жаловалась на него. Пробовала уходить, но он просил прощения, уверял, что больше никогда не поднимет на нее руку. Вероятно, она любила его, раз прощала", - рассказала еще одна подруга погибшей.

В Турции Анжелика жила несколько лет. Занималась модельным бизнесом, снималась для журналов. "У нее со школы была очень красивая внешность. Худенькая, высокая, с необычными глазами, прямым носом. Мальчишки ухаживали за ней", - говорит ее бывший одноклассник.

Еще в школьные годы Анжелика начала ходить на курсы моделей, участвовала в демонстрациях одежды. Хотя окончила она Украинскую академию банковского дела.

"Академию она окончила с отличием. После вуза преподавала в Сумском правовом колледже. Она была очень образованной, воспитанной девушкой, с хорошими манерами, доброй, отзывчивой. Ничего плохого о ней даже подумать невозможно. Все друзья детства в шоке от новости о ее гибели. Она очень любила жизнь и заявление о том, что это самоубийство, не может быть правдой", - говорит ее подруга детства из Сум.

В Сумах у Анжелики остались 58-летняя мама и дедушка. Мама очень переживала за дочь. Несколько лет назад на страничке в одной из социальных сетей она написала: "Доченька, милая, я тебя люблю. Пиши, пожалуйста".

Что известно о мужчине?

Бурак работает дрессировщиком собак. На своей страничке в Instagram он хвастался знакомством с известными телеведущими, блогерами, для которых воспитывал животных. Демонстрировал также вырезки из газет.

"В Турции он известен как звездный тренер животных. У него в доме есть обезьянка, есть собака. Он преподносит себя как состоятельного мужчину. На самом деле, это не совсем так. Там больше работа на публику. Несмотря на то, что на людях он улыбается, сдержан, за ним замечалась какая-то резкость. Я думала, это связано с тем, что он воспитывает собак и иногда ему нужно быть жестким. Но в обычной жизни тоже были моменты, когда он был в ярости, был жесток и ревнив", - рассказала турецкая знакомая Бурака.

После трагедии Бурака взяли под стражу. Ему предъявили обвинение в умышленном убийстве украинки.

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