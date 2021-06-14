ЄС скасовує обмеження для туристів з цифровими паспортами вакцинації [ Редактировать ]
Європа прибирає внутрішні ковід-кордони. Рада ЄС дозволила подорожі всередині блоку для власників цифрових паспортів вакцинації. Таке раніше рекомендував Європарламент.
Тести та самоізоляцію скасують для туристів, щеплених схваленими препаратами. Умови стосуються відпочивальників з Шенгенської зони та деяких європейських країн поза нею. Останню дозу вакцини подорожувальник має отримати за 14 днів до поїздки.
Такі ж правила і для тих, хто перехворів ковідом протягом останніх шести місяців. Відвідувачі з інших держав мають довести, що дійсно щеплені. При цьому кожна країна-член ЄС може запровадити додаткові правила в'їзду.
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