Європа прибирає внутрішні ковід-кордони. Рада ЄС дозволила подорожі всередині блоку для власників цифрових паспортів вакцинації. Таке раніше рекомендував Європарламент.

Тести та самоізоляцію скасують для туристів, щеплених схваленими препаратами. Умови стосуються відпочивальників з Шенгенської зони та деяких європейських країн поза нею. Останню дозу вакцини подорожувальник має отримати за 14 днів до поїздки.

Такі ж правила і для тих, хто перехворів ковідом протягом останніх шести місяців. Відвідувачі з інших держав мають довести, що дійсно щеплені. При цьому кожна країна-член ЄС може запровадити додаткові правила в'їзду.