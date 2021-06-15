В Україні планують видавати COVID-19-сертифікат для подорожей закордон [ Редактировать ]
З першого липня в Україні планують запустити ковідний сертифікат, з яким можна буде подорожувати закордон. Зразок погоджено з Євросоюзом.
Документ міститиме інформацію про наявність повного курсу щеплень від коронавірусу та результати останнього ПЛР-тесту. Сертифікат у вигляді QR-коду буде доступний у додатку "Дія", його паперову версію можна буде отримувати у сімейного лікаря. Посвідка дійсна протягом ста вісімдесяти днів.
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