Японская компания Sony представила Airpeak S1 - профессиональный квадрокоптер для фото и видеосъемки. Этот летательный аппарат является следующей ступенью эволюции дронов и робототехники искусственного интеллекта, сказано в пресс-релизе.

С помощью 17-дюймового пропеллера и мощного двигателя, Дрон-фотограф может разгоняться до 90 км/ч и преодолевать ветер силой до 20 м/с. С установленной камерой Sony Airpeak S1 может оставаться в воздухе до 12 минут или 22 минуты без груза.

Для ориентации в пространстве служат пять стереокамер, инфракрасный дальномер. Комплекс датчиков позволяет поддерживать безопасный полет даже при слабом или отсутствующем сигнале спутниковой навигации. Информацию с них обрабатывает процессор Sony Vision Sensing Processor.

Системы ориентации в пространстве и управления компания Sony создавала совместно с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA).

Система управления полетом обеспечивает стабильный полет и высокую маневренность. Дрон распознает препятствия, автоматически замедляясь и реагируя на окружающую среду.

Управлять беспилотником можно как со штатного контроллера, так и с помощью iPhone или iPad через специальное приложение. С помощью программы Airpeak Base можно задать план автономного полета с заранее заданными траекториями движения дрона и камеры.

Airpeak S1 могут управлять сразу два оператора: один контролирует движение дрона, а второй работает с подвесом и камерой.

Летающая камера поступит в продажу в сентябре 2021 года. Цена Airpeak S1 - от $9 тыс. без подвеса и видеокамеры. Специально для Airpeak S1 разработан подвес Gremsy T3, адаптированный для установки беззеркальных камер Sony.

Напомним, что компания Sony прекратила продажу зеркальных фотокамер.