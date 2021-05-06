Японская компания Sony убрала с официального сайта информацию о своих последних выпущенных зеркальных фотокамерах A99 II, A77 II и A68. Об этом сообщает сайт Sony Alpha Rumors. В компании Sony пока не комментировали эту информацию.

Sony выпустила последнюю "зеркалку" - 42-мегапиксельную A99 II - в 2016 году. В 2020 компания представила адаптер, позволяющий владельцам камер с байонетом E использовать объективы с байонетом A. На этом фоне Sony нарастила производство беззеркальных моделей.

По объему продаж цифровых камер в Японии лидирует корпорация Canon, контролирующая 36,8% рынка. На втором месте находится Sony (19,5%), на третьем - Nikon (12,6%).

В январе 2020 года сообщалось, что Canon прекращает разработку новых зеркальные фотоаппаратов, но позже в самой компании это опровергли. В декабре 2020 года стало известно, что Nikon прекратит производство зеркальных камер в Японии и перенесет заводы в Таиланд.

Напомним, что Sony отсрочила "смерть" PlayStation 3.