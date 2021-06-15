ДТП у Польщі: загинув українець [ Редактировать ]
Помер українець, який потрапив у ДТП в Польщі. Аварія сталася на початку березня. Автобус "Познань-Херсон" врізався у відбійник і перекинувся. Тоді загинули 7-ро людей, понад три десятки потрапили до лікарень.
Чоловіка, який помер у понеділок, наприкінці березня спецтранспортом доправили до України, оскільки вважали, що його стан поліпшився. Тепер з'ясовують, чи пов'язана його смерть з аварією.
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Тоді загинули 7-ро людей, понад три десятки потрапили до лікарень. Чоловіка, який помер у понеділок, наприкінці березня спецтранспортом доправили до України, оскільки вважали, що його стан поліпшився
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