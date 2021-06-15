Для родичів українців, які постраждали напередодні в ДТП в Румунії, відкрито цілодобову гарячу лінію у тамтешньому посольстві України. Постраждалим громадянам наші дипломати надають необхідну консульську допомогу - повідомили в МЗС.

Нагадаю, в аварію потрапив автобус, який прямував до Чехії. В салоні було 16 українців і один молдованин. Двоє наших громадян загинули. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням і врізався у вантажівку. Один чоловік загинув на місці, ще одна пасажирка померла у лікарні. Двоє українців - зараз у шпиталі.