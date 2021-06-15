Британські біологи помітили рідкісного довгоносого коника [ Редактировать ]
У водах британського узбережжя морські біологи помітили довгоносого коника, відомого також як колючий морський коник. Рідкісну тварину на відео зафіксували в затоці Плымут-Саут.
Через кліматичні зміни популяція цих морських мешканців різко скорочується.
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