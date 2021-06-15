В населенном пункте Кийлов, который находится в Бориспольском районе, двое детей упали в выгребную яму уличного туалета. В результате трагедии погибла маленькая девочка. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Двое детей играли на территории бывшей баз отдыха. Вскоре они попросились в туалет и охранник пустил их в деревянную уличную постройку. Внезапно мальчик упал в отверстие, после чего его 10-летняя сестренка бросилась на помощь и упала в яму.

Правоохранители установили, что дети из семьи ромов гуляли вблизи бывшей базы отдыха и попросились у охранника в туалет. Мужчина пустил их в уличный туалет. Мальчик провалился в сантехническое отверстие, а сестра пыталась его спасти, однако также упала в яму.

Отмечается, что охранник, услышав детский крик о помощи, побежал вызволять их вместе с еще одним очевидцем. Детей без сознания удалось вытащить наружу, однако приехавшие на вызов медики "скорой", констатировали смерть девочки. Известно, что семья ромов переехала на заброшенную базу отдыха из Ужгорода.

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Кроме того, в Николаевской области двухлетний мальчик упал в выгребную яму, его доставали спасатели. С помощью специального инструмента начальник караула сделал отверстие в бетонной плите, чтобы туда мог пролезть взрослый человек.

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