В Сумской области полицейские установили личность женщины, которая утопила своего новорожденного ребенка в выгребной яме. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Страшное событие произошло в одном из сел Середино-Будского района еще в начале сентября этого года. Местная жительница, скрыв свою беременность, родила ребенка в домашнем уличном туалете и там же утопила его в нечистотах судьбы.

На следующий день после родов день она вместе со своим знакомым тайком похоронила новорожденного. Местным полицейским стало об этом известно, и они открыли уголовное дело.

Горе-матери 35 лет, она злоупотребляет спиртными напитками, ведет антиобщественный образ жизни.

Это ее первая ребенок. По словам самой женщины, кто отец малыша - она ​​не знает. И сам ребенок ей не нужен.

Полицейским женщина рассказала, что о своей беременности узнала на последних сроках. Об этом ей сказала родная сестра. Приехав в гости, она обратила внимание на размер и живота и характерное шевеление плода.

Беременность женщина скрывала от односельчан до последнего, объясняя раздувшийся живот болезнью печени.

В день родов ей стало плохо и очень захотелось в туалет. Там она и родила, оставив малыша в выгребной яме. А уже на следующий день обратилась за помощью к своему 61-летнему знакомому. Последний откопал дитя из нечистот. И вместе они похоронили его напротив двора "мамы".

О вопиющем факте полицейским сообщили местные жители. Несмотря на объяснения женщины, односельчане догадывались о ее беременности.

Когда большой живот внезапно исчез, а ребенка так никто и не увидел - это вызвало у них подозрения.

Полицейские эксгумировали останки ребенка и направили на экспертное исследование. Против горе-матери возбуждено уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийств" Уголовного кодекса Украины.

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