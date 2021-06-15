Україна наполягає на продовженні місії ОБСЄ на кордоні Росії з окупованим Донбасом. Про це на спільному брифінгу з головою Організації Анн Лінде заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Через позицію Росії постійна рада ОБСЄ скоротила дію мандата місії до 31 липня. Українська сторона вважає, що в такий спосіб Москва хоче відволікти увагу спостерігачів від регулярного постачання озброєння незаконним бандформуванням.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: