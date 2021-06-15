Україна закликала до продовження місії ОБСЄ на Донбасі [ Редактировать ]
Україна наполягає на продовженні місії ОБСЄ на кордоні Росії з окупованим Донбасом. Про це на спільному брифінгу з головою Організації Анн Лінде заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Через позицію Росії постійна рада ОБСЄ скоротила дію мандата місії до 31 липня. Українська сторона вважає, що в такий спосіб Москва хоче відволікти увагу спостерігачів від регулярного постачання озброєння незаконним бандформуванням.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
У травні Росія змусила ОБСЄ скоротити тривалість мандата місії на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" на кордоні з Україною. А зараз погрожує повним закриттям цих місій. Мета цих зусиль для всіх очевидна - Росія не хоче, щоб незалежні спостерігачі ОБСЄ бачили хоча б що не будь з того, з тих військових зусиль, до яких вдається Росія вздовж українсько-російського кордону.
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