В Україні вдвічі побільшало інфікувань на коронавірус [ Редактировать ]
За добу в Україні вдвічі побільшало інфікувань на Ковід. Станом на ранок, діагноз підтверджено у понад тисячі громадян. Ушпиталили 401 пацієнта. Одужало понад п'ять з половиною тисяч осіб.
77 людей - померли від ускладнень хвороби. Найгірші показники поширення коронавірусу у столиці, та на Дніпропетровщині, Донеччині та Харківщині.
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