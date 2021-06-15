За добу в Україні вдвічі побільшало інфікувань на Ковід. Станом на ранок, діагноз підтверджено у понад тисячі громадян. Ушпиталили 401 пацієнта. Одужало понад п'ять з половиною тисяч осіб.

77 людей - померли від ускладнень хвороби. Найгірші показники поширення коронавірусу у столиці, та на Дніпропетровщині, Донеччині та Харківщині.