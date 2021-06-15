Чи змогли люди достукатися до чиновників цього разу?

На Прикарпатті чергова акція протесту через погані дороги. І знову люди перекрили трасу, цього разу регіонального сполучення Тлумач-Городенка. Вимагають полагодити інший шлях місцевого значення Озеряни-Рожнів. Перекриття селяни організовують не вперше. Полатати бодай найбільші ями просять шляховиків вже останні три роки. У відповідь чують лише обіцянки. Чи змогли люди достукатися до чиновників цього разу? Розкажуть мої колеги.

Ця дорога найкоротший шлях між містами Тлумач та Коломия. Обабіч знаходиться майже десять великих сіл, в яких живуть тисячі людей. І всі вони змушені щодня долати це суцільне бездоріжжя.

Місцеві називають цю дорогу не інакше як напрямок. Подекуди ями такі глибокі, що в них можна колеса загубити. Дмитро Васильович - їздить тут щодня. Каже, відчуває себе не водієм автобуса, а капітаном баркаса.

Дмитро, водій рейсового автобуса:

Ремонтуємо майже через день-через два. Там так як би їхав по сходинках бо яма на ямі, то автобусом о так то вправо то вліво качає. Як шторм на морі в кораблі.

Селяни вже кілька років поспіль виходять на акції протесту. І щоразу шляховики обіцяли з дня на день почнуть роботи. Та далі обіцянок справа так і не зрушила.

Володимир, водій хлібовоза:

Що накіпіло. Їхня ця брехня, була домовленість то із їхніх обіцянок нічого сталося. Нам обіцяли того року, ми з ними вийшли на компроміс, що ці великі ями, що вони до виборів зріжуть і перемелять той кусок асфальту і закатають. Не стелити нічого, просто зрізати.

Тож люди знову вийшли на протест. Кажуть: вимагають не ямкового ремонту, а - капітального.

Михайло, житель Хотимир:

Ми вже третій рік добиваємося, хоть би нам ями залатали, бо зараз вже пізно ями латати. Вже треба будувати нову дорогу. вчора їхав рейсовий автобус Івано-Франківськ - Жуків, в нього відірвало колесо.

Буквально за кілька хвилин утворюються довжелезні черги. Хтось не витримує і їде в об'їзд - полями, інші намагаються домовитися.

Чекає нас наречений, а ми не встигли проїхати. Будемо просити, щоб нас пропустили. Пропустіть нас, будь ласка, ми на розпис їдемо.

Аварійна дорога на балансі держпідприємства - дороги Прикарпаття. Та до протестувальників очільник так і не приїхав.

Віктор Хамут, селищний голова Обертина:

Керівник цієї установи пан Сазонов він обіцяв і сказав що дорога буде робити десь йому треба ще три тижні для того аби перегнати сюди техніку. Це є обіцянка керівника, чи ми можемо гарантувати чи буде три тижні, чи чотири чи місяць важко відповісти.

Та селяни кажуть: обіцянкам більше не вірять і підуть звідси лише коли побачать на дорозі будівельну техніку. Якщо їх не почують, то перекриють вже центральну трасу - Івано-Франківськ - Тернопіль.