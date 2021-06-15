Його запрошували в Голлівуд, але влада не відпустила. Видатному українському акторові Івану Миколайчуку сьогодні виповнилося б 80 років. Ювілей кіномитця нині відзначали на Буковині.

Попри дощову погоду біля садиби Миколайчука в селі Чорториї зібралось чимало людей. Гостей Іванової хати зустрічали троїсті музики та племінник актора. Михайло Грицюк нині завідує музеєм видатного буковинця.

Михайло Грицюк, директор музею-садиби Івана Миколайчука в Чорториї, племінник актора:

Кожного року 15 червня це святкується, в цей самий день, дощ-не дощ, сніг-не сніг, що би там не було. І люди приходять, шанують. Я вам скажу, Івана любили при житті.

Миколайчук здобув популярність завдяки головній ролі у фільмі "Тіні забутих предків" Параджанова. Стрічка виборола 28 призів на кінофестивалях у двох десятках країн. Згодом актор став неугодним тодішній владі. Бо чи не в кожному фільмі разом із Миколайчуком у кадрі з'являлась вишиванка та звучала народна пісня.

Валентина Коротя-Ковальська, народна артистка України, подруга сім'ї Івана Миколайчука:

Іван був неймовірним, харизматичним, аристократичним, він був високого зросту, він був дуже гарний. Він був дуже гостинною людиною - завжди в хаті в нього повно людей було, друзів.

Кіномитець любив українську музику. Тож і сьогодні з усіх боків лунали колоритні буковинські мотиви.

Миколайчук був надзвичайно гостинною людиною. Кажуть, актор мріяв, щоб у його день народження столи були накриті від Чернівців до Вижниці. А це 70 кілометрів!

Любов Хачман, учасниця святкування 80-річчя Івана Миколайчука:

От сьогодні руками наших газдинь було накручено голубці наші, були начинки зроблені. Адже в день народження такої людини гріх не відсвяткувати!

Крім того, актори чернівецького театру зіграли виставу "білий птах Буковини". Її поставили за листами, спогадами друзів та уривками неекранізовних сценаріїв Івана Миколайчука.

Валентина Коротя-Ковальська, народна артистка України, подруга сім'ї Івана Миколайчука:

Він вніс в українське поетичне кіно величезний вклад. Він став світовим брендом - Іван Миколайчук. Адже навіть з Голлівуду його запрошували на зйомки. Але запрошення прийшло в Москву і його не покликали. І там вони дали відповідь, що Іван дуже зайнятий.

Миколайчук планував екранізувати "Енеїду", зіграти Шевченка. Але через пухлину пішов із життя у 1987. Йому тоді було усього 46 років.