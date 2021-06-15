Умер старейший космонавт в мире [ Редактировать ]
Во вторник, 15 июня, на 94-м году жизни умер летчик-космонавт Владимир Шаталов. Советский генерал-лейтенант авиации был старейшим в мире из ныне живущих участников космических полетов, за свою жизнь он трижды бывал в космосе.
Об этом сообщает пресс-служба российской госкорпорации "Роскосмос".
Свой первый вылет в космос Шаталов осуществил 14 января 1969 года в составе экипажа корабля "Союз-4", когда в рамках миссии было впервые проведено ручное сближение и стыковка с "Союзом-5", а также был осуществлен переход через открытый космос космонавтов Алексея Елисеева и Евгения Хрунова.
В этом же году в октябре Владимир Александрович как командир корабля "Союз-8" совершил второй полет (совместно с Алексеем Елисеевым).
Третий раз Шаталов побывал в космосе в качестве командира корабля "Союз-10" с 23 по 25 апреля 1971 года. Тогда осуществили первую в мире стыковку с орбитальной станцией "Салют". Планировался также переход экипажа на борт станции, но из-за поломки стыковочного узла "Союза-10" его отменили.
С января 1987 года по сентябрь 1991 года Шаталов был начальником Центра подготовки космонавтов имени Гагарина в Подмосковье. Космонавт имел множество наград. Он - дважды Герой Советского союза, заслуженный мастер спорта СССР, кандидат технических наук.
8 декабря 2020 года Владимир Шаталов отметил свой 93-й день рождения. У него осталась жена и двое детей. О месте и времени похорон пока не сообщается.
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