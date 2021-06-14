Сын легендарного украинского хореографа Григория Николаевича Чапкиса - Грег подтвердил печальную новость о смерти отца и отметил, что тот ушел из жизни из-за возраста.

Об этом он сообщил в комментарии "ТСН".

"В 22 с небольшим. Мы все все еще в шоке. Умер, потому старенький. 92 года человеку, все начало отказывать. Он держался хорошо. Он старенький, это муки", - сказал Грег Чапкис.

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Грег рассказал, что планирует прилететь на похороны, однако им с семьей еще предстоит определиться со всеми подробностями. Сын Григория Николаевича отметил, что в последние дни рядом с отцом была его дочь, сестра Грега, Лилия. Также до последнего рядом с Чапкисом находилась и жена Мила.

"Еще не определились, что и как. Там сестра с ним рядом сейчас. Жена Мила была рядом, помогала все это время. Она молодец", - добавил Грег Чапкис.

Напомним, легендарный украинский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" Григорий Чапкис ушел из жизни 13 июня в возрасте 91 год.

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