"Україна Гідна стати членом НАТО". Це позиція українського Президента. "План дій щодо членства ми можемо отримати вже наступного року". Це вже прогнози від головного вітчизняного дипломата.

"А ще можна стати основним союзником США... поза альянсом". Це вже варіанти, які пропонують деякі народні депутати. Бо сьогодні, після саміту, тільки й розмов, що про Україну та НАТО. Усі намагаються поміж рядків підсумкового комюніке розгледіти, які ж вони - наші перспективи? Олена Абрамович про все докладно.

Без участі України, проте з Україною в порядку денному - таким був цьогорічний саміт Альянсу. У відведені на головну сесію дві з половиною години лідери країн НАТО не вклалися, тож підсумкові пресконференції розпочались із запізненням. За кілька хвилин до виходу американського президента Джо Байдена європейську пресу сколихнув твіт від Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський, президент України:

Вітаю розуміння партнерами з країн НАТО всіх ризиків і викликів, з якими ми маємо справу. Лідери Альянсу підтвердили, що Україна стане членом НАТО, а порядок дій є невід'ємною складовою процесу набуття членства.

Невже Байден збирається оголосити про надання Україні плану дій щодо членства? Можливо, через це його пресконференція затримується на дві години, перешіптуються журналісти. Деякі почали спекулювати, що тепер Путін може скасувати зустріч із Байденом. Проте за кілька хвилин американський президент з'являється перед камерами, і стає зрозуміло - чіткого "так чи ні" на запитання Зеленського в НАТО поки що не має.

Джо Байден, президент США:

Усе залежить від того, чи відповідатиме Україна заявленим критеріям. Насамперед вона має викорінити корупцію і виконати низку інших вимог, перш ніж отримає План дій. Тому це питання ще не на часі. Водночас ми робитимемо все можливе, щоб допомогти Україні й далі протистояти російській агресії.

Байден додав - не від нього залежить, чи отримає Україна членство в НАТО. Це має бути рішення всіх країн-членів Альянсу. Схоже, Зеленський переоцінив результати саміту, написало видання Politico.

НАТО лише підтвердило зобов'язання 2008 року, що колись Україна стане членом Альянсу. Американський чиновник, обізнаний у цьому питанні, зазначив, що нічого не змінилося. Це дуже обережно сформульований сигнал підтримки, який ні до чого не зобов'язує, оскільки в НАТО немає єдності щодо цього.

Окрім Угорщини, не готові підтримати Україну на шляху до членства найвпливовіші країни Альянсу Франція та Німеччина, нагадали західні журналісти. Проте в Києві переконані результати цього саміту таки вагомі. Адже досі зобов'язань, які пролунали у 2008, більше не згадували. Тож теперішнє повернення до питання це вже перша перемога.

Андрій Загороднюк, міністр оборони України (2019-2020), голова правління Центру оборонних стратегій:

У нас не було такого консенсусу аж до вчора - жодного. У нас були країни, які чітко говорили про те, що наразі не бачать Україну в НАТО. Тепер у нас є документ, який підписаний всіми країнами на рівні глав держав, де вони сказали, ми не проти, щоби Україна.

У фінальному комюніке саміту вказано, що лідери підтверджують рішення, ухвалене у 2008 році на Бухарестському саміті НАТО, про те, що Україна стане членом Альянсу. І План дій щодо членства буде невід'ємною частиною цього процесу. Коли саме його нададуть Києву - не вказано. Проте наступного разу саміт НАТО має відбутися не через три роки, як нині, а лише за рік. Тож Україна може вже починати до нього готуватися.