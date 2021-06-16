Поблизу Південного противник гатив із протитанкового ракетного комплексу [ Редактировать ]
На Сході країни шість порушень режиму тиші. З гранатометів і великокаліберних кулеметів супротивник відкривав вогонь неподалік Новгородського. Поблизу Південного із протитанкового ракетного комплексу.
Втрат серед наших військових немає. На Луганщині над лінією розмежування помітили ворожий безпілотник. Його знешкодили. Про факти порушення повідомили представників ОБСЄ.
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