В среду, 16 июня, заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов заявил о том, что Иран не будет разглашать имена подозреваемых в авиакатастрофе самолета Международных авиалиний Украины (МАУ) над Тегераном. Этого не произойдет минимум до принятия решения суда. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

Иранская сторона подчеркнула невозможность оглашения персональных данных подозреваемых до принятия приговора суда.

Чувствительным для них является и вопрос, что обвиняемые являются военнослужащими, а потому разглашение данных по ним запрещено на национальном уровне.

Ранее сообщалось, что Иран пообещал предоставить украинскому следствию доступ к материалам дела в суде насчет катастрофы пассажирского самолета МАУ в небе над Тегераном.

Также мы писали о том, что Канада хочет жестко "наказать" Иран за катастрофу МАУ. По словам канадского дипломата, суд признал, что Иран умышленно лишил жизни всех пассажиров и экипаж самолета МАУ.

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