Опасная "побочка" коронавируса: провели сенсационное исследование [ Редактировать ]
Группа исследователей из Университета медицинских наук RCSI смогли точно определить, как инфицированные COVID-19 страдают от тромбоза. Результаты работы специалистов были опубликованы в журнале Journal of Thrombosis and Haemostasis.
В ходе экспериментов был проанализированы образцы крови у пациентов, которые лечатся от COVID-19 в больнице Бомонт, которая находится в столице Ирландии Дублине. таким образом точной причиной тромбоза является фактор фон Виллебранда, который является молекулой, отвечающей за свертываемость крови. У болеющих коронавирусом наблюдается нарушение в работе этой молекулы и ее белка.
Наше исследование помогает понять механизмы, которые провоцируют серьезные тромбы у пациентом з коронавирусом. Это поможет в разработке более эффективных методов лечения.
Отмечается, что причиной частого образования тромбов в организме пациентов с COVID-19 является чрезмерная свертываемость крови, гиперкоагуляция.
Читайте также, коронавирус мутировал, и это привело к изменению его основных симптомов. Головная боль, боль в горле и насморк - теперь самые частые симптомы COVID-19, индийский вариант коронавируса у молодых людей сейчас больше похож на простуду.
Кроме того, в Университете Стратклайда провели исследование, в ходе которого определили, что "индийский" штамм коронавируса увеличивает вдвое риск госпитализации по сравнению с ранее доминировавшим в Великобритании, две дозы вакцины по-прежнему обеспечивают надежную защиту.
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