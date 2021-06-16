Психоневрологічний інтернат виявився підпільним магазином вакцин [ Редактировать ]
У психоневрологічному інтернаті під Києвом підпільно торгували вакциною проти коронавірусу. Керівник інтернату та голова ОТГ, на території якої розташований заклад, продавали препарати, призначені для щеплення пацієнтів закладу.
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